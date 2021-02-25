انتهاء الاستعدادات لامتحانات التيرم الأول في جميع الإدارات التعليمية

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، الانتهاء من استعدادات امتحانات الترم الأول واستقبال طلاب مدارس المحافظة الأسبوع القادم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وقيام مجالس المدن بأعمال التطهير والتعقيم بجميع المدارس.



وأوضح عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه تم وضع خطة شاملة متكاملة استعدادًا لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد غد السبت، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا، والانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية وتقليل الكثافة الطلابية، بما لا يزيد عن 14 طالبا في اللجنة.



وشدد سلامة على ضرورة تواجد الطلاب قبل بداية اللجنة بوقت كاف، لإجراء عمليات التعقيم والكشف الحراري، مع ضرورة ارتداء الكمامات وعبورهم من بوابات التعقيم، حرصا على صحتهم وسلامتهم.



وأشار إلى أنه من المقرر انطلاق الامتحان الإلكتروني للصف الأول الثانوي بعد غد السبت، من خلال أداء امتحان مادة اللغة العربية في الساعة التاسعة صباحًا لمدة ساعة ونصف، يعقبها امتحان الفترة الثانية ومادة الأحياء لمدة 45 دقيقة.



وتابع أن طلاب الصف الأول الثانوي للتعليم الفني بجميع شرائحه يستهلون ماراثون امتحان الفصل الدراسي الأول السبت، بينما سيؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان المجمع الأحد المقبل لمدة ساعتين.



فيما يؤدي طلاب الصف الخامس الامتحان المجمع يوم الإثنين، بينما طلاب الصف السادس سيؤدون الامتحان المجمع الخاص بهم يوم الثلاثاء القادم.