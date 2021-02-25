صحيفة: تراجع جراحات القلب فى بداية جائحة كورونا بأمريكا

حذر جراحو القلب في بداية جائحة تفشي فيروس كورونا، من أن عددًا أقل من الأشخاص يأتون لإجراء عمليات تحويل مسار شرايين القلب، واستبدال الصمامات، وغيرها من جراحات القلب، وإنهم في بعض الحالات يموتون نتيجة لذلك، حسبما أفادت صحيفة فيلادلفيا انكوايرر اليوم الخميس.



وكشفت الصحيفة أنه في تحليل جديد على الصعيد الوطني، قرر الباحثون أن العواقب ربما كانت أسوأ مما أدركه الكثيرون - وخاصة في مناطق البؤر الساخنة التي تضررت بشدة في كل من نيوجيرسي ونيويورك وبنسلفانيا.



وأشارت إلى أنه خلال شهر أبريل الماضي، انخفض عدد عمليات جراحة القلب بنسبة 71% في تلك الولايات الثلاث و53% في البلاد ككل، بالمقارنة مع المتوسط الشهري في عام 2019.



وقالت صحيفة فيلادلفيا انكوايرر إن أولئك الذين خضعوا لجراحة القلب كانوا أقل عرضة للبقاء على قيد الحياة، وفقا للتحليل، المستمد من البيانات الشاملة التي جمعتها جمعية جراحي الصدر.