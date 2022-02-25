القائم بأعمال سفير كييف في القاهرة: مصر الشريك الاقتصادي الأول لأوكرانيا بالشرق الأوسط

قال القائم بأعمال السفير الأوكراني في القاهرة، روسلان نيتشاي، إن مصر هي الشريك الاقتصادي الأول لأوكرانيا في إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى نشاط التجارة بين البلدين بشكل كبير.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الخميس، أن حجم التبادل التجاري بين أوكرانيا وروسيا بلغ أكثر من 2.3 مليار دولار خلال العام الماضي، ذاكرًا أن أهم التصديرات الأوكرانية لمصر تتمثل في المنتجات الزراعية.

ولفت إلى أن الظروف الحالية بين روسيا وأوكرانيا سوف تؤثر سلبًا على التبادل التجاري بين كييف والقاهرة، فعواقب الحرب ستكون كبيرة على مستوى العالم، مضيفًا أن هناك تبادل أيضًا بين مصر وأوكرانيا فيكا يخص السواح.

وحول الجالية المصرية في أوكرانيا، أكد أن المصريين بخير، ويتم التنسيق مع السفارة المصرية في كييف لمن يرغب في الخروج من أوكرانيا، متوجهًا بالشكر إلى الجالية المصرية لدعم الشعب الأوكراني في الظروف الحالية.