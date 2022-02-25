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أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، مقتل سقوط 137 قتيلًا وإصابة 300 شخص في اليوم الأول من الغزو الروسي لبلاده.

جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته قناة "سكاي نيوز"، في الساعات الأولى من فجر الجمعة.

في سياق متصل، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي تشكيل فريق للمساعدات الإنسانية لدعم الشعب الأوكراني.

وقالت ساكي في تصريحات صحفية، إن بلادها ستقدم الدعم اللازم للرئيس الأوكراني، مشيرة إلى الرئيس جو بايدن يواصل متابعة الوضع الأوكراني عن كثب.

واشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية حول حدود أوكرانيا كلها تقريبا اليوم الخميس بعد أن شنت موسكو هجوما شاملا برا وبحرا وجوا، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.

في غضون ذلك، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات الروسية دمرت 83 هدفا على الأرض في أوكرانيا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها أنجزت كل أهدافها المحددة ليوم الخميس.