برشلونة ينصب السيرك لنابولي برباعية في عقر داره ويبلغ دور الـ16 بالدوري الأوروبي

صعد برشلونة الإسباني لدور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 / 2 على مضيفه نابولي الإيطالي، اليوم الخميس، في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 في المسابقة القارية.

وكان الفريقان قد تعادلا 1 / 1 في لقاء الذهاب، الذي جرى بملعب (كامب نو) يوم الخميس الماضي، ليظفر برشلونة بورقة الترشح للدور المقبل في البطولة التي انتقل للعب بها عقب حلوله في المركز الثالث بمجموعته في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي ودعها من الدور الأول للمرة الأولى منذ 18 موسما.

كانت الفرق التي احتلت المركز الثالث في المجموعات الثماني بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال، انتقلت للعب في هذا الملحق ببطولة الدوري الأوروبي، لتلاقي الفرق الحاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثماني بدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وتتأهل 8 أندية لدور الـ16 لتلاقي خلاله الفرق الثمانية التي تصدرت مجموعاتها في دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وفرض برشلونة سيطرته التامة على اللقاء ووجه رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه عن عزمه المنافسة بقوة على اللقب القاري، الذي يتطلع للتتويج به لأول مرة من أجل مصالحة جماهيره التي تشعر بخيبة أمل من نتائج الفريق المخيبة خلال الموسم الحالي، الذي شهد ابتعاده مبكرا عن سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني في ظل تأخره بفارق 15 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد (المتصدر)، بالإضافة لفشله في الفوز بالسوبر الإسباني ثم وداعه المبكر من دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وبادر برشلونة بالتسجيل مبكرا عن طريق خوردي ألبا في الدقيقة الثامنة، فيما أضاف الهولندي فرينكي دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة 13، لكن لورينزو إنسيني قلص الفارق بتسجيله هدفا لنابولي في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.

وعاد برشلونة لهز الشباك من جديد عن طريق نجمه جيرارد بيكيه، الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 45، ثم أحرز المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج الهدف الرابع في الدقيقة 59، بينما سجل ماتيو بوليتانو الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 86.

وودع بوروسيا دورتموند الألماني المسابقة، بعد تعادله 2 / 2 مع مضيفه جلاسجو رينجرز الأسكتلندي، ليخسر 4 / 6 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بعد هزيمته 2 / 4 في لقاء الذهاب الذي أقيم بملعبه الأسبوع الماضي.

وسجل الإنجليزي جميس تافيرنير الهدف الأول لرينجرز في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، لكن دورتموند تعادل عن طريق جودي بيلينجهام في الدقيقة 31، ثم أضاف زميله دونيايل مالين الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، عاد تافيرنير لهز الشباك من جديد، مسجلا هدف التعادل لرينجرز في الدقيقة 57، لتصبح مهمة دورتموند معقدة في العودة للقاء.

ولحق ريال بيتيس الإسباني بركب المتأهلين للدور القادم في البطولة، عقب تعادله بدون أهدف مع ضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي، حيث استفاد الفريق الأندلسي من فوزه 3 / 2 ذهابا في روسيا، ليكمل مشواره في المسابقة.

وكانت أندية أتالانتا الإيطالي، وأشبيلية الإسباني ،ولايبزج الألماني ، وبورتو البرتغالي تأهلت أيضا لدور الـ16 في البطولة، بعدما حققت نتائج إيجابية خلال إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 في المسابقة في وقت سابق اليوم.

في العاصمة اليونانية أثينا، صعد أتالانتا لدور الـ16 بفوزه الكبير 3 / صفر على أولمبياكوس اليوناني، مكررا فوزه 2 / 1 على الفريق اليوناني يوم الخميس الماضي.

وافتتح الدنماركي جواكيم مايهلي التسجيل للفريق الإيطالي في الدقيقة 40، فيما أضاف زميله الأوكراني روسلان مالينوفسكي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 67 و69 على الترتيب.

وواصل أشبيلية مسيرته في البطولة رغم خسارته صفر / 1 من مضيفه دينامو زغرب الكرواتي، مستفيدا من فوزه 3 / 1 على منافسه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وأحرز ميسلاف اورسيتش هدف المباراة في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، فيما أنهى أشبيلية اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الدنماركي توماس ديلاني في الدقيقة 90 لحصوله على الإنذار الثاني.

وحجز لايبزج الألماني مقعده في الدور المقبل، عقب فوزه الثمين 3 / 1 على مضيفه ريال سوسييداد الإسباني.

وكان لقاء الذهاب، الذي جرى في ألمانيا يوم الخميس الماضي، انتهى بتعادل الفريقين 2 / 2، ليكون لقاء الإياب حاسما في تحديد الفريق المتأهل لدور الـ16.

وبادر ويلي أوريان بالتسجيل لمصلحة لايبزج في الدقيقة 39، وأضاف زميله أندريه سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 59، لكن ريال سوسييداد أشعل المباراة من جديد بعدما سجل لاعبه مارتن زوبيميندي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 67.

وقضى لايبزج على آمال الفريق الباسكي في إدراك التعادل ولعب الوقت الإضافي، بعدما سجل السويدي إيميل فورسبيرج الهدف الثالث في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

واقتنص بورتو البرتغالي بطاقة التأهل لدور الـ16، بعدما انتزع تعادلا بطعم الفوز 2 / 2 من ملعب مضيفه لاتسيو الإيطالي، مستفيدا من فوزه 2 / 1 في لقاء الذهاب الذي جرى بالبرتغال.

واتسمت المباراة بالإثارة منذ الدقائق الأولى، حيث تقدم لاتسيو بهدف حمل توقيع شيرو إيموبيلي في الدقيقة 19، لكن بورتو رد بهدفين عبر مهدي طارمي وماتيوس أوريبي في الدقيقتين 31 و68.

وحاول لاتسيو إدراك التعادل حتى تحقق له ما اراد عقب تسجيل دانييلو كاتالدي هدفا ثانيا للفريق الإيطالي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكنه لم يكن مؤثرا في صعود بورتو للدور القادم.