عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل مجددا ويكشف عن خطر محدق: بداية مارس ستكون حرجة

ما يزال عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، يثير اللغط بتنبؤاته، التي يؤكد أنها تعتمد على حقائق علمية وحسابية.

وظهر فرانك هوجربيتس، ظهر يوم السبت، بعد دقائق من وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا على عمق عشرة كيلومترات، حيث غرد على حسابه بالقول: "هذه أحدث التوقعات.. إذا كنتم لم تطلعوا عليها!".

كما نشر تغريدة ثانية للهيئة الجيولوجية التي يتبعها (SSGEOS)، والتي جاء فيها: "المناطق المحيطة بالصفيحة العربية ذات احتمالية أعلى لخطر الزلازل القوية منذ 6 فبراير 2023 (وهو تاريخ الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا).. هذا مؤشر عام وليس محددا زمنيا"، وأرفقت التغريدة بخريطة للمنطقة، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقبل يومين، أطلق هوجربيتس تغريدة أثارت الكثير من الجدل وحذر من أنه قد تحدث بعض الأنشطة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الجاري، ولكن ربما ليست كبيرة، إلا أنه حذر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس سيكون حرجا.

The most recent forecast, in case you missed it. https://t.co/4xfEUNfbJ4