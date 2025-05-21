سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى يقدم أوراق اعتماده في احتفالية رسمية

قدم السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ودوقية لوكسمبورج، أوراق اعتماده، أمس، إلى كل من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى أورسولا فون ديرلاين، وذلك خلال احتفالية رسمية تم تنظيمها بمقر المجلس الأوروبي.

وخلال لقاءه مع قيادتى الاتحاد الأوروبى وعقب تقديم أوراق الاعتماد، حرص السفير المصرى على نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى كل من رئيس المجلس الأوروبى ورئيس المفوضية الأوروبية، مُؤكداً اعتزاز مصر بالعلاقة الخاصة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي، وبالشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تجمع بين الطرفين، والتزامها بالعمل سوياً مع مؤسسات الاتحاد الأوروبى من أجل تنفيذ محاورها الست.

كما أعرب السفير أحمد أبو زيد عن تطلعه للعمل على تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية علي كافة المسارات بما يعود بالمنفعة المشتركة للطرفين، وتعزيز ودعم السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط شمالاً وجنوباً، فضلاً عن تكثيف آليات التواصل والتشاور المصرية الأوروبية المستمرة على كافة المستويات فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك ثنائياً ودولياً.

من جانبهما، فقد حرص كل رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية، على نقل تحياتهما وتقديرهما الخاص للرئيس السيسى، واعتزازهما وتقديرهما للشراكة الاستراتيجية التي تربط الاتحاد الأوروبى مع مصر، كما أكدا على أن مصر تعد شريكاً هاماً للغاية لأوروبا، وأن جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبى ملتزمة بدعم مصر، مقدرين الدور الهام والمحوري الذى تضطلع به لحل أزمات المنطقة وتعزيز عوامل الاستقرار فى الشرق الأوسط.

كما أعرب كل من كوستا وفون ديرلاين عن تطلعهما لعقد القمة المصرية الأوروبية الأولى المرتقبة خلال العام الجاري.