كيشيدا: اليابان ستواصل دعم أوكرانيا بدون أسلحة

ذكر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أنه سيقود الجهود الدولية لدعم أوكرانيا، حيث تشغل اليابان الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام، حسبما ذكرت اليوم السبت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية.

وفي إشارة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، قال كيشيدا "يجب ألا نتساهل مع هذه المحاولة لتغيير الوضع القائم بالقوة، يجب أن ندعم أوكرانيا وأن نطبق العقوبات ضد روسيا بحزم من أجل استعادة النظام العالمي القائم على حكم القانون والنابع من ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية الأخرى".

وأضاف كيشيدا أن ما يحدث في أوكرانيا يمكن أن يحدث أيضا في شرق آسيا، متابعا انه سيدعو دولا آسيوية أخرى إلى المساعدة في حفظ السلام والنظام.

وأشار كيشيدا إلى أن اليابان لا يمكنها تزويد أوكرانيا بالأسلحة لأن سياسات الحكومة تقيّد نقل المعدات الدفاعية.

واستطرد كيشيدا أن اليابان ستواصل التركيز على الدعم الإنساني والمساعدة في إعادة الإعمار، بما في ذلك تقديم المعدات لمعالجة نقص الطاقة وإزالة الألغام.

وقررت الحكومة اليابانية توسيع نطاق عقوباتها المفروضة على روسيا، بعد خطوات مماثلة من قبل الولايات المتحدة وكندا، وفقا لما ذكرته اليوم السبت وكالة تاس الروسية.

وأعلن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا عن العقوبات الجديدة خلال اجتماع قادة مجموعة الدول السبع أمس الجمعة، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية اليابانية.

وذكرت تاس أن العقوبات الجديدة تشمل تجميد أصول الأفراد والمنظمات والمؤسسات المالية الروسية، وتوسيع قائمة المواد المحظور تصديرها.

وتشمل العقوبات اليابانية، التي تم فرضها على عدة مراحل على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، أكثر من 900 شخص وأكثر من 50 منظمة في روسيا.