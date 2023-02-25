واصلت أسعار السيارات ارتفاعها فى السوق المحلية، وسط نقص المعروض، لترتفع أسعار بعض الأنواع بقيمة تتراوح بين 5 آلاف و150 ألف جنيه.

بيجو 301

ارتفع سعر بيع الفئة الأولى من بيجو 301 موديل 2023 بقيمة 5 آلاف جنيه ليصل إلى 495 ألف جنيه مقابل 490 ألف، بينما ارتفعت الفئة الثانية لتصل إلى 525 ألف جنيه بدلا من 520 ألف جنيه.

بيجو 508

ارتفع سعر بيجو 508 موديل 2023 بقيمة تصل إلى 25 ألف جنيه ليصل سعر بيع الفئة الأولى منها بقيمة تصل إلى مليون و20 ألف جنيه مقابل 995 ألف، بينما ارتفعت الفئة الثانية لتصل إلى مليون و125 ألف جنيه بدلا من مليون و100 ألف جنيه، والفئة الثالثة زادت لتصل إلى مليون و225 ألفا مقابل مليون و200 ألف جنيه سابق، ووصل سعر أعلى فئة إلى مليون و235 ألف جنيه بدلا من مليون و210 آلاف جنيه.

بيجو 2008

ارتفع سعر بيجو 508 موديل 2023 بقيمة تصل إلى 15 ألف جنيه ليصل سعر بيع الفئة الأولى منها بقيمة 790 ألف جنيه مقابل 780 ألفا، بينما ارتفعت الفئة الثانية لتصل إلى 855 ألف جنيه بدلا من 840 ألف جنيه، والفئة الثالثة زادت لتصل إلى 915 ألف مقابل 900 ألف جنيه سابق.

بيجو 3008

ارتفع سعر بيجو 508 موديل 2023 بقيمة تصل إلى 25 ألف جنيه ليصل سعر بيع الفئة الأولى منها إلى مليون و50 ألف جنيه مقابل مليون و30 ألفا، بينما ارتفعت الفئة الثانية لتصل إلى مليون و150 ألف جنيه بدلا من مليون و130 ألف جنيه، والفئة الثالثة زادت لتصل إلى مليون و275 ألفا مقابل مليون و250 ألف جنيه سابقا، ووصل سعر الفئة الرابعة إلى مليون و285 ألف جنيه بدلا من مليون و260 الاف جنيه.

بيجو 5008

ارتفع سعر بيجو 508 موديل 2023 بقيمة تصل إلى 30 ألف جنيه ليصل سعر بيع الفئة الأولى منها إلى مليون و165 ألف جنيه مقابل مليون و140 ألف، بينما ارتفعت الفئة الثانية لتصل إلى مليون و265 ألف جنيه بدلا من مليون و240 ألف جنيه، والفئة الثالثة زادت لتصل إلى مليون و390 ألف مقابل مليون و360 ألف جنيه سابق، ووصل سعر أعلى فئة إلى مليون و400 ألف جنيه بدلا من مليون و370 الاف جنيه.

تويوتا فورتشنر

ارتفع سعر بيع الفئة الأولى من تويوتا فورتشنر موديل 2023 بقيمة وصلت لـ150 ألف جنيه ليصل سعر الفئة الأولى إلى مليون و740 ألف جنيه مقابل مليون و590 ألف، بينما ارتفعت الفئة الثانية لتصل إلى مليون و890 ألف جنيه بدلا من مليون و740 ألف جنيه، والثالثة وصلت إلى مليون و990 ألف جنيه مقابل مليون و840 ألفا.

وشهدت سوق السيارات المصرية، خلال العامين الماضيين، موجة زيادات متتالية فى الأسعار طالت جميع السيارات تقريبا بنسب كبيرة، نتيجة زيادة الوكلاء والمستوردين للأسعار، بسبب خفض غالبية الإنتاج عالميا، بسبب مشكلة نقص الرقائق الإلكترونية وارتفاع تكلفة الشحن وتعطل سلاسل الإمدادات.

وتوقع عدد من العاملين بسوق السيارات، استمرار تراجع مبيعات السيارات بنسبة تصل إلى 30% خلال النصف الأول من العام الجديد 2023.