شهد جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض نيودلهي الدولي للكتاب، إقبالا لافتا ومتنوعا من مختلف شرائح المجتمع الهندي، وذلك خلال يومه الأول الذي انطلقت فعالياته في وقت سابق اليوم السبت.

وأفاد المجلس - في بيان اليوم - بأن عددا من أساتذة الجامعات والقيادات الدينية، بالإضافة إلى رواد المعرض من مختلف الديانات والطوائف المكوِّنة للمجتمع الهندي، حرصوا على زيارة جناح المجلس والاطلاع على أحدث إصداراته المتنوِّعة، بالإضافة إلى أبرز الأنشطة والمشروعات التي يقودها المجلس.

وأشار إلى سعي العديد من طلاب العلم الفقهي والإنساني للحصول على إصدارات ذات قيمة عالية باللغة العربية؛ حيث أكَّد غالبية الضيوف عدمَ تمتع المكتبات في الهند بشكل عام بمؤلَّفات عربية تحتوي على معاني الإنسانية والتسامح وتعزيز الحوار ونبذ الكراهية.

وكان الإقبال لافتًا على عددٍ من الإصدارات تحديدًا؛ منها كتب: "تفسير القرآن" و"الإمام والبابا والطريق الصعب" وكذلك "توضيح رسالة التوحيد" و"علم أصول الفقه" و"قواعد الفَهم والتفاهم" و"السلام والحكم الرشيد" و"مفهوم الجهاد في الإسلام"، ضمن أكثر من ١٦٠ إصدارًا بخمس لغاتٍ.

وينظِّم مجلس حكماء المسلمين غدًا أُولى فعاليات برنامجه الثقافي خلال مشاركته بالمعرض؛ حيث ندوة بعنوان: "تعزيز الحوار والتعايش المشترك" يشارك فيها سيد عرفان حبيب، المؤرخ والباحث في مجال العلوم والتاريخ السياسي، والدكتور الأب إم دي توماس، مؤسِّس ومدير معهد دراسات الانسجام والسلام.

ويشارك مجلس حكماء المسلمين للمرة الأولى في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2023، الذي يمثِّل أحد أهم ملتقيات الناشرين وصانعي المحتوى الأدبي والثقافي في المنطقة، في إطار خطة المعارض السنويَّة التي يعتمدها المجلس، بهدف نشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش الإنساني.