يستضيف فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، نظيره صن داونز الجنوب إفريقي مساء اليوم السبت، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتضن استاد السلام المواجهة المرتقبة بين الأهلي وصن داونز، والمقرر أن تنطلق في التاسعة مساءًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويبحث الأهلي عن تحقيق الانتصار في مباراة صن داونز مساء اليوم السبت، وذلك من أجل تعويض فقدانه 3 نقاط في بداية مشواره بالبطولة الإفريقية، بعد خسارته أمام الهلال السوداني بهدف دون رد.

ويرغب المدرب السويسري مارسيل كولر، في استعادة ثقة لاعبيه مرة أخرى بعد الهزيمة الماضية أمام الهلال، إلى جانب استغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها الفريق الأحمر بعد الفوز على أسوان في الدوري الممتاز.

فيما يريد فريق صن داونز مواصلة نتائجة الجيدة في البطولة الإفريقية، والوصول إلى النقطة التاسعة بعد تحقيقه انتصار في أول مباراتين أمام القطن الكاميروني والهلال.

وقبل انطلاق مباراة اليوم، يعتلي فريق صن داونز صدارة ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري الأبطال برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث دون نقاط.