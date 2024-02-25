 مصرع طفلين إثر حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين في الشرقية - بوابة الشروق
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مصرع طفلين إثر حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين في الشرقية

فاطمة علي
نشر في: الأحد 25 فبراير 2024 - 9:13 م | آخر تحديث: الأحد 25 فبراير 2024 - 9:13 م

لفظ طفلان أنفاسهما الأخيرة، اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين أعلى كوبري بردين بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين أعلى كوبري بردين بمركز الزقازيق، ما أسفر عن مصرع كل من: عبدالحي عبدالمنعم أبو دسوقي، 15 سنة، ومحمد وليد السواح، 15 سنة، مقيمان في قرية بردين بمركز الزقازيق.

تم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع آثار الحادث.

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