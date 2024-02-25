وزير العمل: تعيين 13 ألف من ذوي الهمم من يناير 2023 حتى الآن

قال حسن شحاتة وزير العمل، إن الوزارة نجحت في تعيين ما يقرب من 13 ألفا من ذوي الهمم على مستوى الجمهورية منذ يناير 2023 وحتى الآن.

واستعرض شحاتة، خلال جولته بمحافظة بورسعيد، الأحد، مع عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عرض فني لمجموعة من ذوي الهمم بمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن ملف دمج ذوي الهمم في سوق العمل من أولويات توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ناقش شحاتة والغضبان، مجموعة من ملفات التعاون المشتركة، مع الوزارة ومديرية العمل بالمحافظة، ومنها التدريب المهني، وتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى جُهود تعيين ذوي الهمم، ورعاية العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشرح شحاتة، فلسفة مشروع مهني 2030، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا بهدف تدريب مليون متدرب على مِهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع أكثر من 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية تستهدفهم الوزارة للعمل معهم.