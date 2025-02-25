إصابة 6 فلسطينيين في اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

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أصيب 6 فلسطينيين اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن قوات الاحتلال جددت للمرة الثالثة منذ ساعات الصباح، اقتحام مدينة نابلس، وسط انتشار في محيط المقبرة الغربية.

وأضاف، أن 6 مواطنين، منهم اثنان أصيبا بالرصاص الحي و3 بشظايا الرصاص، وواحد نتيجة السقوط، و15 آخرين بالاختناق، عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد انسحبت عند الظهر من محيط جامعة القدس المفتوحة، بعدما استولت على تسجيلات كاميرات.