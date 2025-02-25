الصليب الأحمر يعرب عن قلقه البالغ من تداعيات عدوان الاحتلال على المدنيين في الضفة

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الإثنين، عن "قلقها البالغ" إزاء العدوان الإسرائيلي المستمر على المدنيين في شمال الضفة الغربية المحتلة، منذ أكثر من شهر.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة: "يكافح الناس من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الوصول إلى المياه النظيفة والغذاء والرعاية الطبية والمأوى، ويكافح المدنيون النازحون أيضا من أجل العثور على معلومات عن أفراد أسرهم الذين أصبحوا في عداد المفقودين أو جرى اعتقالهم".

ووفقًا للبيان، فإن العديد من هؤلاء النازحين "فروا من منازلهم للاحتماء" في أماكن مكتظة مثل "المساجد والمدارس"، بينما "دُمرت العديد من المنازل أو تعرضت لأضرار"، مما جعل الوصول إلى "المياه النظيفة، والطعام، والرعاية الطبية، والمأوى" أكثر صعوبة.

وأوضحت اللجنة أن "الطقس الشتوي" زاد من تفاقم معاناة هؤلاء النازحين، في حين يواجه الكثير منهم "صعوبات في العثور على معلومات عن أفراد عائلاتهم الذين فقدوا أو ربما تم اعتقالهم".

وأكدت اللجنة أنها "تعمل مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتنسيق توزيع المساعدات والإخلاء الطبي"، مشددةً على أن "المدنيين النازحين في شمال الضفة الغربية بحاجة ماسة إلى مساعدة عاجلة".

واختتم البيان بتأكيد اللجنة على موقفها بأن "السكان يجب أن يُعاملوا بإنسانية وأن يكونوا محميين من العنف