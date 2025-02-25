الكرملين: لدينا الكثير من المعادن النادرة التي تحتاجها أمريكا

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نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن الأمريكيين يحتاجون إلى المعادن الأرضية النادرة، وإن روسيا لديها الكثير منها، ما يفتح آفاقا واسعة للتعاون في هذا الصدد.

وقال بيسكوف إن أي تعاون في مجال المعادن الأرضية النادرة لن يكون ممكنا إلا بعد تسوية سلمية للحرب في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف بيسكوف أن أمام روسيا والولايات المتحدة طريق طويل قبل أن يستعيدا الثقة المتبادلة.

وقال بيسكوف إن الاجتماع المقبل بين البلدين سيكون على مستوى خبراء وزارتي الخارجية.

وأضاف بيسكوف أن روسيا ترى أن الولايات المتحدة تتخذ الآن موقفا "أكثر توازنا" تجاه الحرب في أوكرانيا.