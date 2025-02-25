الرئيس عون: مكافحة ثقافة الفساد ومحاربتها تستدعي مساهمة الجميع بمن فيهم المغتربون

قال الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، خلال استقباله المجلس الاغترابي اللبناني، اليوم الثلاثاء، إن مكافحة ثقافة الفساد ومحاربتها تستدعي مساهمة الجميع بمن فيهم المغتربون، معتبراً أن الأساس منطلقه القضاء واعتماد القانون كمرجعية للجميع.

واستقبل الرئيس عون اليوم الثلاثاء وفداً من المجلس الاغترابي اللبناني برئاسة رئيس المجلس الدكتور نسيب فواز،بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

وأضاف الرئيس عون خلال اللقاء إن "مكافحة ثقافة الفساد ومحاربتها تستدعي مساهمة الجميع، بمن فيهم المغتربون، لأن لبنان في قلبكم وانتم حريصون كل الحرص عليه وعلى ديمومته ".

واعتبر رئيس الجمهورية أن" الأساس منطلقه القضاء واعتماد القانون كمرجعية للجميع من دون استثناء ولا استنسابية. وهذا ما يساهم في بناء الثقة، وفي اتخاذ خطوات عملية تصب في الإطار الصحيح."

وأضاف الرئيس عون "الإغتراب اللبناني ليس قيمة مضافة للبنان إنما قيمة مضاعفة، ولولا المغتربون اللبنانيون وما قدموه لذويهم ولوطنهم في الفترة الأخيرة لا سيما مع تصاعد الأزمة الراهنة، لما بقي لبنان ولما إستمر. أنتم، كمغتربين لكم يعود فضل أساسي في بقاء لبنان، بما يدعم الناتج المحلي."

وشدد رئيس الجمهورية على أن "المسؤولية الملقاة على عاتقنا تحتم علينا ان نؤمن لكم الأرضية من بنى تحتية إلى الإصلاح المالي والإقتصادي إلى القضاء، وفي كافة المجالات التي تتيح لكم أن تستثمروا أكثر في وطنكم. وأنا أعرف كم انتم متعلقون بلبنان وتترقبون الفرصة اللازمة لكي تعودوا إلى هذا الوطن وحتى للبقاء فيه".

وقال " أنا اشجعكم على المضي قدما في عقد المؤتمرات في الداخل والخارج لدعم لبنان. أنتم من أعمدة الاقتصاد اللبناني، وقد برعتم أينما حللتم، وانتم مشاركون في مختلف أوجه الحياة اليومية للبلدان المضيفة، من الحياة السياسية إلى الإجتماعية والمالية والقضائية والإقتصادية، والعديد منكم تبوأ أعلى المناصب".

وأكّد أن " اللبناني الذي برع في الخارج قادر حكماً على أن يبرع في وطنه. ونحن سنعمل يداً بيد معكم".