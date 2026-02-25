الشرطة الكولومبية تعتقل شخصية بارزة في الشبكة الإجرامية «ترين دي أراجوا»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات الكولومبية، أن الشرطة ألقت القبض على شخصية بارزة في الشبكة الإجرامية العابرة للحدود ترين دي أراجوا.

واحتجزت الشرطة خورخي لويس بايز كورديرو، المعروف باسم "كوكاراتشو" في مدينة سانتا مارتا.

وقالت الشرطة، أمس الثلاثاء، إن كورديرو كان شخصية مقربة من زعيم الشبكة "نينيو جريرو" وقام بتنسيق نقل أطنان من الكوكايين من كولومبيا وفنزويلا إلى أمريكا الوسطى والولايات المتحدة وأوروبا.

كما أنه مطلوب بناء على مذكرة حمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" وهو متهم بتنظيم عمليات ابتزاز وخطف وغسل أموال في منطقة الكاريبي.

ويظهر مقطع فيديو نشره المحققون أفراد وحدة خاصة وهم يدخلون منزل كورديرو الفخم في سانتا مارتا بشمال كولومبيا، حيث ألقوا القبض عليه وهو نائم في غرفته.

وتعتبر ترين دي أراجوا، ويرجع أصلها إلى فنزويلا، واحدة من أكثر الشبكات الإجرامية نفوذا في المنطقة. وهي على صلة بالاتجار بالمخدرات وعمليات ابتزاز واختطاف.

يأتي الاعتقال بعد فترة قصيرة من تصعيد خطير في أعمال العنف على صلة بالمخدرات بالمكسيك.

وقتل 74 شخصا، على الأقل، في اشتباكات وأعمال شغب، خلال عملية عسكرية يوم الأحد الماضي ضد نيميسيو أوسيجيرا سيربانتس، زعيم عصابة خاليسكو نويبا خينيراسيون.