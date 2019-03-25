تراجع مؤشر نيكي الياباني بأكثر من 3%

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تراجع مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهما بأكثر من 3% في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين، متأثرا بارتفاع الين والخسائر الفادحة في وول ستريت في آخر جلسات الأسبوع الماضي.

وفقد مؤشر نيكي697.07 نقطة، أو 3.22%، ليصل إلى20930.27 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 44.01 نقطة، أو2.72%، ليصل إلى1573.10 نقطة.

وكان مؤشر داو جونز الصناعي قد أغلق يوم الجمعة منخفضا بنسبة 1.77% كما هبط مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 2.5% .