لا يوجد إثبات بأن الحيوانات الأليفة تنقل عدوى كورونا

قال ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، جون جبور، «نحن كمنظمة الصحة العالمية، لا نوصي أبدًا باستخدام الكمامات لدى العموم»، مؤكدًا أن فيروس كورونا لا ينتقل بالهواء، ويعدي فقط بالرذاذ.

وشدد أثناء حواره لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، على ضرورة اتباع أساليب الوقاية كـ«غسل اليدين باستمرار، والسعال أو العطس في مناديل أو بمنطقة الكوع»، مضيفًا أن التكالب غير الضروري على السلع؛ يؤذي الآخرين.

وأشار إلى أن عمليات سحب الكمامات من الأسواق والتكالب عليها، يعرض المنظومة الصحية للخطر، متابعًا: «اذا أصيب العامل الصحي، سيصاب المجتمع المصري كله».

ونصح بعدم ارتداء الكمامة إلا في حالات «المرض، أو الاعتناء بمريض أو التعامل مع مزرعة أو حيوانات برية»، مؤكدًا أنه لا يوجد إثبات بأن الحيوانات الأليفة تنقل العدوى، ولكن لا بد من الاهتمام بنظافتها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى حالة وفاة؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 402 حالة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، حتى أمس الثلاثاء، إلى أكثر من 17 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 396 ألف إصابة.

