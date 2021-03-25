جزر القُمر تتعادل مع توجو وتتأهل لكأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخها

حسم منتخب جزر القُمر تأهله لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل، بعد التعادل مع توجو بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الخميس، على ملعب إكوني مالوزيني بجزر القُمر.

بهذا التعادل رفع منتخب جزر القُمر رصيده للنقطة 9 في صدارة المجموعة السابعة، وذلك قبل مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره الكيني مساء اليوم، فيما تجمد رصيد توجو عند نقطتين فقط في المركز الأخير.

وضمن جزر القُمر تأهله لكأس الأمم الإفريقية بعدما رفع الفارق بينه وبين المنتخب الكيني إلى 6 نقاط، مع تبقي مباراتين للمنتخب الكيني، ويتفوق منتخب جزر القُمر على المنتخب الكيني في المواجهات المباشرة، حيث فاز عليه 2-1 في جزر القُمر وتعادل المنتخبان بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في كينيا.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يتمكن خلالها منتخب جزر القُمر من التأهل لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ولم يعرف منتخب جزر القُمر الخسارة في المجموعة السابعة من التصفيات حتى الآن، حيث فاز في مباراتين وتعادل في ثلاث، وتتبقى له مباراة واحدة ستكون أمام مصر في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل.