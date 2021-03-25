تداول 19 سفينة للحاويات والبضائع في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 19 سفينة.

وأوضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغ 10743 طن فوسفات، و 2699 طن يوريا، و4800 طن مولاس، و2426 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 890 طن نواتج ذرة، و17871 طن ذرة، و4653 طن حديد، و1500 طن خردة، و354 طن ابلاكاش، و3240 طن زيت، و2063 طن صودا و1550 طن فول.



بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 662 حاوية مكافئة تشتمل على خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و المغرب ولبنان، والهند وهولندا والصين ومالطا، وسنغافورة وبنجلاديش، وإيطاليا وإنجلترا وروسيا وسلوفينيا وألمانيا وأسبانيا.



بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 528 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2501 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 57097 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 203404 أطنان، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1359 طن قمح، متجه إلى صوامع كفر الشيخ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4303 شاحنات.

