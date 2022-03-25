فرنسا تستدعي السفير الروسي لرسوم كرتونية تسخر من أوروبا

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية السفير الروسي عقب نشر "رسوم كرتونية "غير مقبولة" على حساب السفارة على موقع تويتر.



ويظهر أحد الرسومات أوروبيين في وضع الركوع وهم يلعقون مؤخرة شخصية تم تصويرها على أنها العم سام.



وأظهر الرسم الكرتوني الثاني جسدا على طاولة مكتوب عليه "أوروبا" مع شخصيتين تمثلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تقومان بحقنه بمواد مكتوب عليها "رهاب روسيا" و"عقوبات" و"النازيون الجدد" و"إلغاء الثقافة".



وقالت وزارة الخارجية في باريس اليوم الجمعة إن "تلك الرسومات غير مقبولة. لقد أوضحنا ذلك للسفير الروسي اليوم". وقالت: "نكافح من أجل الإبقاء على قناة معقدة من الحوار مع روسيا، وهذه الأعمال غير مناسبة إطلاقا".



وتم حذف كلا الرسمين الكرتونيين من على حساب السفارة الروسية على تويتر يوم أمس الخميس.



ووصف وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بيون المنشورين الروسيين بأنهما "عار" على تويتر.