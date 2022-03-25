اليابان تعتزم حظر تصدير السيارات الفاخرة إلى روسيا

قال مصدر بارز بالحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إن بلاده تخطط لحظر تصدير السيارات الفاخرة إلى روسيا بداية من الأسبوع المقبل كجزء من العقوبات التي تفرضها على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وتكثف اليابان ضغوطها على روسيا بالتعاون مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية في ضوء استمرار الحرب في أوكرانيا على الرغم من الاحتجاجات العالمية بضرورة وقفها.



فيما قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع الذي انعقد يوم أمس الخميس إنه سيتم إضافة المزيد من الأفراد والكيانات الروسية إلى قائمة العقوبات وإن صادرات السلع الكمالية سيتم حظرها، وفقا لما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية.