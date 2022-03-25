مصرف لبنان: تثبيت سعر صرف الدولار في استيراد المشتقات البترولية حتى الثلاثاء المقبل

أعلن مصرف لبنان المركزي، تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي المعتمد والثابت لاستيراد البنزين عند حد 22200 ليرة لبنانية لكل دولار نقدًا على منصة صيرفة مهما كانت تحركات سعر الصرف، وذلك حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح مصرف لبنان أن هذا القرار حصرًا للشركات المستوردة لمادة البنزين، وذلك في محاولة لإنهاء الأزمة القائمة التي قامت الشركات على إثرها بوقف إمدادات البنزين للمحطات.

وأكد أنه من يوم الاثنين المقبل تستطيع المصارف أن تبيع الليرة اللبنانية نقدًا مقابل الدولار الأمريكي النقدي أو بالعكس على آخر سعر لمنصة صيرفة بدون تحديد سقف للكمية المتداولة.

وبلغ آخر سعر لمنصة صيرفة أمس 22150 ليرة لكل دولار.