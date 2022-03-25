الكرملين ينفي استخدام قنابل الفوسفور في أوكرانيا

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن تكون بلاده قد استخدمت قنابل فوسفورية في أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، تعليقًا على تصريحات الرئيس الأوكراني بأن الجيش الروسي استخدم قنابل الفوسفور في أوكرانيا، إن "روسيا لم تنتهك أبدًا الاتفاقيات الدولية، وما زلنا نوصي بالاتصال بوزارة الدفاع للحصول على التفاصيل بهذا الشأن".

وأكد بيسكوف أن حديث الولايات المتحدة عن احتمال لجوء روسيا إلى استخدام أسلحة كيماوية في أوكرانيا حيلة لصرف الانتباه عن المسائل المحرجة لواشنطن.

من جانبه، اتهم الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، اليوم الجمعة، الجيش الأوكراني باستخدام ذخيرة تحتوي على الفوسفور الأبيض المحظور استخدامه دوليًا بالقرب من المناطق السكنية.

وقال قاديروف في قناته على "تليجرام": "تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية ذخيرة تحتوي على الفوسفور الأبيض بالقرب من إحدى القرى، على الرغم مما تحتويه هذه المادة من السمية العالية والفتاكة، حيث يتسق ذلك مع التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي يزعم فيها احتمال استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية، وهو ما جعلنا نتوقع مثل هذا الاستفزاز، الذي يحدث بناء على أوامر من الخارج".

وفي السياق ذاته، نفى السفير الروسي لدى إيطاليا سيرجي رازوف، إطلاق سلطات بلاده تهديدات حول إمكانية استخدام السلاح النووي في الحرب على أوكرانيا.

وقال رازوف في تصريحات اليوم للصحافة الإيطالية نقلتها وكالة "إكي" الإيطالية، إن التصريحات الرسمية الروسية لم تكن سوى تبادل الآراء والأفكار حول سيناريوهات محتملة في حال وجود تهديدات للأمن القومي الروسي، مضيفًا: "في الآونة الأخيرة، كل تصريح روسي يعتبر تهديدًا".

وتأتي تصريحات رازوف بعد تحدث الناطق الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف مؤخرًا عن احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية إذا كانت تواجه "تهديدًا وجوديًا".