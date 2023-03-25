ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء، جنيهين بالمزارع المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، 25 مارس 2023، لصعد سعر الكيلو مسجلا 68 جنيها مقابل 66 جنيها خلال تعاملات أمس، وفقا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب السيد، تتراوح أسعار الدواجن للمستهلك النهائي بين 73 و77 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 160 و175 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو الأوراك ما بين 74 و78 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد، أن أسعار الأعلاف مازالت مستقرة عند أعلى مستوياتها، ليتراوح سعر الذرة بين 19 و20 ألف جنيه للطن، ويصل سعر الصويا إلى 36 ألف جنيه للطن.

وبحسب السيد، فإن أسعار البيض مستقرة دون أي تغير مقارنة بتعاملات أمس، مسجلا 96 جنيها لطبق البيض الأبيض، و103 جنيهات للبيض الأحمر.

وذكر أن سعر البيض يتراوح للمستهلك النهائي بين 106 و113 جنيها للطبق بالأسواق المحلية.