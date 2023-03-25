شولتس يرحب بالحل التوافقي مع المفوضية بخصوص مستقبل سيارات الاحتراق الداخلي

رحب المستشار الألماني أولاف شولتس، بالحل التوافقي الذي تم التوصل إليه في الخلاف بين برلين والمفوضية الأوروبية حول مستقبل سيارات الاحتراق الداخلي.

وخلال نقاش مع مواطنين في دائرته الانتخابية في مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا، قال شولتس، اليوم السبت، إن وضع قاعدة استثنائية للوقود المحايد مناخيا أو ما يطلق عليه الوقود الإلكتروني يمثل تنفيذا لبند ورد في اتفاق الائتلاف.

في الوقت نفسه، قال شولتس إنه يعتبر أن تطبيق القاعدة لا يزال مفتوحا، مشيرا إلى أنه ليس بمقدور أحد بعد أن "يحدد عدد من سيستخدمون هذه القاعدة وما إذا كان لهذا الأمر أهمية على الإطلاق".

يشار إلى أنه بعد خلاف استمر على مدار أسابيع، أعلن وزير النقل الألماني فولكر فيسينج ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس على تويتر اليوم، توصل الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية مساء أمس الجمعة، إلى الاتفاق على السماح بترخيص السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق حتى بعد عام 2035 في حال استخدمت الوقود المحايد مناخيا.

كان مفاوضو البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي اتفقوا في أكتوبر الماضي على ألا يتم السماح بترخيص سيارات جديدة في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2035 إلا للسيارات الخالية من الانبعاثات فقط، غير أن ألمانيا أصرت على الاستمرار في إتاحة ترخيص السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود الإلكتروني أي بالوقود المحايد مناخيا الذي يتم إنتاجه عن طريق الكهرباء النظيفة.

وكان من المقرر أن يتم تأكيد هذا الاتفاق (بين البرلمان ودول التكتل) خلال جلسة لدول الاتحاد الأوروبي في الشهر الجاري لكن ألمانيا عرقلت عقد هذه الجلسة، ومنذ ذلك الحين تتفاوض وزارة النقل الألمانية والمفوضية الأوروبية للتوصل إلى حل توافقي.