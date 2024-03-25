بريطانيا ترصد نحو 550 مليون جنيه إسترليني للدفاع النووي والطاقة

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بتخصيص مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية للبنية التحتية للردع النووي والطاقة في بريطانيا كجزء من "مسعى وطني حاسم" لحماية الصناعة وحماية البلاد.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة ستستثمر 353 مليون جنيه إسترليني (445 مليون دولار) في التدريب المهني والمهارات في الدفاع والقطاع النووي المدني بحلول عام 2030. وسيتم استثمار 200 مليون جنيه إسترليني أخرى في بلدة بارو- إن –فورنيس، التي تقع في شمال غرب إنجلترا والتي تضم برنامج الغواصات النووية للمملكة المتحدة، لتجديد المنطقة على مدى السنوات العشر القادمة.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مقر رئيس الوزراء البريطاني في 10 داونينج ستريت إعلانه أيضا عن مبلغ إضافي قدره 400 مليون جنيه إسترليني من الاستثمارات الخاصة لتوفير أكثر من 8000 فرصة عمل والمساعدة في شغل 40 ألف وظيفة جديدة تحتاجها الصناعة.

وقال مقر رئيس الوزراء البريطاني إن شركات من بينها بي أيه إي سيستيمز، ورولز رويس، وبابكوك انترناشونال جروب، وإليكتريسيتيه دي فرانس إس أيه، تساند هذه الخطط.