برلين: دعمنا للأونروا في غزة سيتم تحديده في ضوء التقدم المحرز في عمليات المراجعة والتحقيق الجارية



أعلنت الحكومة الألمانية تقديم 45 مليون يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية.



وبحسب بيان مشترك، تقدم وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية 22 مليون يورو: 15 مليون يورو لدعم الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية للاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان، و7 ملايين يورو لبرنامج "النقد مقابل العمل" للاجئين الفلسطينيين في لبنان.



أما وزارة الخارجية الألمانية، ستقدم 23 مليون يورو لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا، بالإضافة إلى مساعدات غذائية في الضفة الغربية، بحسب البيان.



وأكدت الحكومة الألمانية، أن "تلك المساهمات هي جزء من دعمنا الإقليمي المنتظم للأونروا"، مشيرة في الوقت نفسه، أن مستقبل دعم ألمانيا للأونروا في غزة سيتم تحديده في ضوء التقدم المحرز في عمليات المراجعة والتحقيق الجارية.



وأعلنت عدة دول غربية مانحة، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان، في يناير الماضي، عن تعليق تمويل وكالة أونروا، بعد مزاعم إسرائيلية بتورط محتمل لبعض موظفيها في هجوم طوفان الأقصى الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي.



وتوالت بيانات توقيف الدعم، بعدما اتهمت إسرائيل عددا من موظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم حماس غير المسبوق. وسارعت الولايات المتحدة للإعلان عن وقف تمويلها للوكالة التابعة للأمم المتحدة، تبعها عدد من الدول أبرزها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وبريطانيا. ويذكر أن حركة حماس تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.



وردّت الأونروا على الاتهامات الإسرائيلية بطرد الموظفين المتهمين ووعدت بإجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات قانونية إذا ثبتت مشاركتهم، لكن إسرائيل أعلنت رغم ذلك أنها ستمنع الوكالة من مواصلة العمل في غزة بعد الحرب.