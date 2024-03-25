زعيم حزب تركي يخاطب أنقرة: عاقبي اسرائيل واتركي لنا الإدانات!

دعا فاتح أربكان زعيم حزب "الرفاه من جديد" التركي، حكومة حزب العدالة والتنمية لاتخاذ إجراءات جدية لمعاقبة إسرائيل وترك الإدانة للمواطنين، منتقدا استمرار التجارة رغم المجازر في غزة.



وقال أربكان الذي يخوض حزبه الانتخابات البلدية دون تحالف مع الحزب الحاكم: "يوميا تنطلق 8-10 سفن من الموانئ التركية لنقل البضائع بشكل مكثف إلى النظام الصهيوني القاتل، بما في ذلك الأسمدة والفولاذ وقطع الغيار والنسيج والملابس والأسلاك الشائكة والأسوار الشائكة والمعادن".

وأضاف أربكان في خطابه خلال تجمع انتخابي في أورفة: "بدأت المجزرة في 7 أكتوبر، منذ ذلك الحين، تم إرسال أسلاك شائكة بقيمة 8 ملايين ليرة تركية من تركيا إلى إسرائيل، في رمضان، قامت إسرائيل بفصل محيط المسجد الأقصى بالأسلاك الشائكة، للأسف، تم تزويد تلك الأسلاك الشائكة التي تستخدم لمنع المسلمين من دخول المسجد الأقصى من تركيا".

وأكد أن "حكومة العدالة والتنمية لم تتخذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل خلال الهجوم على فلسطين"، مشددا على ضرورة استدعاء السفير الإسرائيلي وإغلاق قاعدة رادار كوراجيك.

وتابع أربكان: "نحن أحفاد الدولة العثمانية التي كانت الراعي لقطاع غزة والقدس وفلسطين وكافة المظلومين والمستضعفين، وقد قدمت العدالة للعالم، وقضت على الظلم والاستغلال في العالم بأسره، هل هذا المشهد مناسب لنا استحلفكم الله؟ بالطبع لا".

ورأى أن "الإدانة وتنظيم التجمعات هو مسؤولية المواطن والمنظمات غير الحكومية ومسؤولية المعارضة، لكن القيام بالإجراءات واتخاذ القرارات وتنفيذ العقوبات هو مهمة الحكومة، بإمكانكم أن تتخذوا إجراءات واقعية، يمكنكم على الأقل أن تتوقفوا عن التجارة والتصدير مع إسرائيل، استدعوا سفيرنا في إسرائيل".