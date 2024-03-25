مذكرة تفاهم للتعاون بين هيونداي موتور جروب وشركة البحر الأحمر الدولية السعودية

أعلنت مجموعة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي موتور جروب، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة التطوير العقاري السعودية "البحر الأحمر الدولية" لإقامة شراكة بينهما في مجال حلول النقل المستقبلية في المملكة العربية السعودية.

ووفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في الرياض أمس الأحد، ستختبر الشركتان المركبات الكهربائية التي تنتجها هيونداي موتور في المنتجعات والمناطق السياحية السعودية، مع بحث فرص الأعمال المشتركة في حلول الجيل التالي لوسائل النقل.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الاثنين، أن هيونداي تخطط لاختبار سياراتها الكهربائية والهيدروجينية في منتجع جزر أمهات على البحر الأحمر ومجمع أمالا السياحي الصديق للبيئة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية والذي بدأت شركة البحر الأحمر الدولية تطويره.

كما تعتزم الشركتان تقديم "حلول نقل جوي" متطورة وسيارات ذاتية القيادة في منتجع جزر أمهات ومجمع أمالا على المدى الطويل بحسب بيان هيونداي.

يذكر أن شركة البحر الأحمر الدولية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة.

وفي العام الماضي، وقعت مجموعة هيونداي اتفاقا مع الصندوق السعودي لبناء مصنع لتجميع ما يصل إلى 50 ألف سيارة سنويا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالسعودية.