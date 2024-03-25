كارفاخال يدافع عن فينيسيوس «ضحية العنصرية»

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دافع داني كارفاخال مدافع منتخب إسبانيا عن فينيسيوس جونيور نجم المنتخب البرازيلي وزميله في نادي ريال مدريد بسبب الإساءات العنصرية التي يتعرض لها اللاعب باستمرار.

وأدان كارفاخال سلوك الجماهير تجاه فينيسيوس، خلال مؤتمر صحفي على هامش المواجهة الودية الدولية التي تجمع بين إسبانيا والبرازيل غدا الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأكد كارفاخال أنه لا يعتقد أن بلاده عنصرية، لكن المشكلة موجودة بين مجموعات من المشجعين.

وأشار كارفاخال "هذه النوعية من الناس لا ينبغي السماح بتواجدها داخل الملعب، لأنه أقبح شيء موجود في الرياضة".

وأضاف "أعتقد أننا غدا لدينا محطة نموذجية ومباراة لمواجهة العنصرية".

وختم كارفاخال بالقول "إسبانيا والبرازيل، مباراة مذهلة، سنحظى بمؤازرة الكثير من المشجعين في ملعبنا، وسنتعامل معها كنهائي".