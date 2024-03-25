ارتفاع شهداء العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر لـ32 ألفا و333

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع إلى 32 ألفًا و333 شهيدًا و74 ألفًا و694 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت صحة غزة، في بيان، إن الاحتلال ارتكب 11 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 107 شهداء و176 مصابا خلال 24 ساعة.

وكان سبعة فلسطينيين قد استشهدوا فيما أصيب آخرون، اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة، في اليوم الـ171 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد ستة مواطنين في قصف للاحتلال على مجموعة من المواطنين في بلدة المغراقة وسط قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأضافت المصادر أن شهيدا ارتقى في قصف استهدف حي النصر شمال شرق رفح.

وفي خان يونس، أفادت مصادر محلية، بوصول عدد من الجرحى إلى المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس جراء قصف الاحتلال منطقة عبسان.

وأشارت إلى أنه جرى انتشال جثامين ستة شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة حمد شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة.