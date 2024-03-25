 ميدفيديف يطيح بـ نوري ويتأهل لدور الـ 16 في بطولة ميامي للتنس - بوابة الشروق
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ميدفيديف يطيح بـ نوري ويتأهل لدور الـ 16 في بطولة ميامي للتنس

د ب أ
نشر في: الإثنين 25 مارس 2024 - 10:10 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 مارس 2024 - 10:10 ص

تأهل الروسي دانييل ميدفيديف لدور الـ16 في بطولة ميامي المفتوحة للتنس، صباح اليوم الإثنين.

فاز ميدفيديف على البريطاني كاميرون نوري بنتيجة 7 / 5 و6 / 1 بعد مباراة امتدت لما يزيد قليلا عن 80 دقيقة.

وسيلتقي ميدفيديف في المباراة القادمة مع الألماني دومينيك كوبفر الذي أطاح بالفرنسي أوجو أومبرت بالفوز عليه بنتيجة 3 / 6 و6 / 4 و6 / 3.

كما تغلب النرويجي كاسبر رود المصنف السابع عالميا على الإسباني أليخاندرو فوكينا بنتيجة 6 / 3 و6 / 4، ليتأهل لمواجهة الشيلي نيكولاس جاري الذي فاز على البرازيلي تياجو وايلد.

وفي وقت سابق، فاز الأسترالي كريستوفر كونيل على التشيكي مارتن دام، والإيطالي ماتيو أرنالدي على الكندي دينيس شابوفالوف.

وسقط البريطاني أندي موراي أمام التشيكي توماس ماتشاك، بينما فاز الإيطالي يانيك سينر بصعوبة على الهولندي تالون جريكسبور بنتيجة 5 / 7 و7 / 5 و6 / 1.


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