الدنمارك: الزيارة المقررة لوفد أمريكي إلى جرينلاند غير لائقة

انتقد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، الزيارة المرتقبة لوفد أمريكي إلى جزيرة جرينلاند، يضم مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، وأوشا فانس زوجة نائب الرئيس الأمريكي، واصفا الزيارة بأنها "إشكالية وغير لائقة".

وأضاف في تصريحات صحفية، الاثنين، أن التحركات الدبلوماسية الأمريكية تجاه الجزيرة ليست مجرد صدفة، بل استراتيجية، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة الدنماركية.

ومضى راسموسن قائلا: "هؤلاء ليسوا سياحا بالصدفة"، وشدد على أن بلاده ستقاوم أي محاولة من قبل الولايات المتحدة للتأثير على الوضع السياسي لجرينلاند، خاصة بعد الانتخابات الأخيرة هناك.

وقال: "لقد جرت انتخابات للتو في جرينلاند ولا توجد حكومة جرينلاندية"، مضيفا أنه سيكون من "غير اللائق" في هذه الظروف إجراء الزيارة إلى المنطقة.

وأشار إلى أن بلاده "حليف قوي" للولايات المتحدة داخل حلف شمال الأطلسي "ناتو"، مضيفاً: "لكن لا يمكن أن يكون لدينا وضع يتحدى فيه حليف كبير سيادة الآخر".

ومن المقرر أن يزور الوفد الأمريكي، الذي يضم زوجة نائب الرئيس الأمريكي جي. دي فانس، أوشا فانس، ووزير الطاقة كريس رايت، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، جرينلاند الخميس على مدار يومين.

وتأتي زيارة الوفد الأمريكي إلى جرينلاند، في خضم الترويج لضم الجزيرة للولايات المتحدة أو على الأقل شرائها من الدانمارك.

هذا وتتبع جرينلاند للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في منطقة القطب الشمالي التي تكتسب أهمية متزايدة نظرا لذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.