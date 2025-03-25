حماس: ما يرتكبه الاحتلال بغزة حاليا أبشع مما جرى طوال 15 شهرًا مضت

قال رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج سامي أبو زهري، إن هناك إصرارًا إسرائيليًّا على مواصلة حرب الإبادة الجماعية بغطاء أمريكي.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، أن ما يجري في غزة هذه الأيام أبشع مما جرى طوال 15 شهرًا مضت.

ونوه بأن موقف الولايات المتحدة أطلق العنان للاحتلال الإسرائيلي لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة كما زودته بكل أشكال السلاح اللازمة، مستشهدة بتصريح في هذا السياق أدلت به نائبة مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص بالشرق الأوسط ستيفين ويتكوف.

وأوضح أن الاتصالات مع الحركة لم تنقطع خاصة من الوسيطين المصري والقطري، مؤكدا أن هذه الاتصالات تهدف إلى محاولة التوصل إلى وقف هذه الحرب.

ولفت إلى أن حماس تتعامل بمرونة وإيجابية كبيرة وتحاول أن تتعاون بما يُمكِّن من التوصل إلى صيغة ممكنة في هذا الإطار، موضحًا أن هناك عدة اقتراحات عُرضت على الحركة.

وشدد على أن حماس تدرس جميع الاقتراحات وتعبر عن آرائها وملاحظاتها بشأن ما يُعرض عليها، لكنه أفاد بأن الميدان يؤكد أن الاحتلال غير معني بأي اتفاق.