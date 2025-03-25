آية سماحة تروي كواليس مشاركتها ببرنامج رامز جاب من الآخر: رايحة وعارفة إنه رامز جلال

كشفت الفنانة آية سماحة عن رأيها في عدد من نجوم الفن؛ أحمد السقا، وأحمد أمين، ورامز جلال.

وعبرت خلال استضافتها في برنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر عبر شاشة «النهار» عن حبها وتقديرها الكبير للفنان أحمد السقا على المستويين الشخصي والفني، قائلة: «بحس إنه زي بابا، هو يشبهه أوي وبحبه جدًا، ونفسي أمثل معاه جدًا جدًا».

كما أشادت بالفنان أحمد أمين واحترافيته واحترامه لعمله: قائلة: «فنان أستمتع بالعمل معه وأتعلم منه وإنسان جميل، هو مش كوميديان، هو ممثل محترف جدًا».

وفيما يتعلق بتجربتها مع الفنان رامز جلال في برنامجه للمقالب «رامز جاب من الآخر» العام الماضي، أكدت أنها لم تتضايق من المقلب، مبدية في الوقت ذاته عدم ممانعتها للمشاركة مرة أخرى، مستدركة بابتسامة: «لكن بالعقل بقى».

وردت على سؤال حول معرفتها المسبقة بالمقلب من عدمه، قائلة: «عارفة إني رايحة لرامز جلال.. محدش قال إنه مقلب، لكن قيل لنا ستشاركوا في برنامج وتجربوا أكل مع بعض، بس أنا رايحة عارفة إن فيه رامز، مش رايحة حاجة واتفاجأت بها، لكن معرفش إن فجأة الأرض تتفتح ويحصل كل اللي حصل».