وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس ستدفع ثمنا باهظا إذا رفضت إطلاق سراح جميع المحتجزين

صادق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، على الخطط العملياتية في فرقة غزة لمواصلة عملية «القوة والسيف» في القطاع.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، قال كاتس: «هدفنا الرئيسي الآن هو إعادة جميع المحتجزين إلى ديارهم، وإذا استمرت حماس في رفضها، فسوف تدفع ثمناً باهظاً».

وأضاف: «كلما رفضت حماس إطلاق الرهائن سنواصل استيلاءنا على أراضي القطاع، والهجوم على عناصر الحركة وبنيتها التحتية، حتى نقضي عليها تمامًا».

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 62 شهيدًا و296 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف العدوان الإسرائيلي، إلى 792 شهيدًا، و1663 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 50 ألفًا و144 شهيدًا، و113 ألفًا و704 إصابات.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.