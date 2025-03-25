استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريراً حول جهود الوزارة في دعم وتمكين المرأة، سواء داخل الوزارة أو في مجال المشاركة الإيجابية بالعمل البيئي، وذاك في إطار احتفالات مصر بيوم المرأة والأم المثالية.

وكشفت وزيرة البيئة أن نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية بالوزارة بلغت 50.4%، وهي نسبة تعكس جهود الوزارة في تحقيق تكافؤ الفرص. مشيرة إلى أن إجمالي العاملات في الوزارة بجهازيها شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات يصل إلى 27% من إجمالي الموظفين.

أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على محورين رئيسيين: إدماج النوع الاجتماعي في منظومة العمل الإداري، وضمان تحقيق الاستدامة البيئية من خلال تعزيز مشاركة المرأة. وشملت جهود الوزارة إعداد خطة سنوية لبناء قدرات فرق عمل وحدة المرأة، حيث تم تدريب 179 متدربة خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025.

وقّعت وزارة البيئة بروتوكولات تعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني، مثل مؤسسة الوفاق للبيئة والتنمية المتكاملة بكفر الشيخ، والمؤسسة الخضراء لأصدقاء البيئة بالعاشر من رمضان، بهدف دعم مشاركة المرأة في العمل البيئي.

وأكدت أن الوزارة شاركت في 357 ندوة و12 ورشة عمل، بالإضافة إلى تنظيم مهرجانين بيئيين، استفاد منها حوالي 9000 شخص من سيدات ورجال المجتمع المدني والطلاب والأطفال. كما قدمت الوزارة دعماً للمؤسسات والجمعيات الأهلية عبر توزيع شتلات الأشجار لتعزيز الوعي البيئي.

تناولت الندوات وورش العمل قضايا مثل التمكين الاقتصادي للمرأة في المشروعات البيئية، تقليل استخدام البلاستيك، التخلص الآمن من المخلفات المنزلية، التعريف بالمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، إلى جانب تعزيز الوعي البيئي داخل الأسر المصرية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم المرأة وتمكينها في كافة المجالات، مشددة على أن وزارة البيئة مستمرة في تقديم الدعم اللازم لتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة.