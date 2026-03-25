قال جورج كاتروجالوس المقرر الأممي المعني بالنظام الدولي، إنّ الأمم المتحدة ترى أن حق الدفاع عن النفس يُفعل فقط في حالة وجود تهديد واضح ووشيك.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الوضع الإيراني لم يكن يستدعي مثل هذا الهجوم.

وأشار إلى أن الضربة الأولى وقعت بينما كانت المفاوضات جارية، وهو ما كان يحقق تقدمًا ملموسًا وفق تصريحات وزير الخارجية العماني، بما في ذلك اختراقات إيجابية في مسار الحوار.

وأوضح كاتروجالوس أن هناك جدلاً قانونيًا حول شرعية هذه الهجمات، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ليست اللاعب الأكبر في هذا النزاع، بل كانت إسرائيل تعمل لعقود على التخطيط وإقناع الولايات المتحدة بالمشاركة في هجوم على إيران.

وتابع أن الجهود الإسرائيلية وحدها لم تكن كافية لتغيير ميزان القوى في الشرق الأوسط، وأن تدخل الولايات المتحدة جاء بعد ضغوط وإقناع من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار المقرر الأممي إلى أن الضربات نفذت بناءً على توقعات إسرائيل بأن الحرب ستكون قصيرة، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دعم هذه الخطوات في مراحل مختلفة من النزاع.

وشدد على أن إنهاء هذه الجهود الطويلة، التي امتدت لعقود وشملت تعاونًا أمريكيًا، لم يكن ممكنًا دون مشاركة الولايات المتحدة، مؤكدًا أن إسرائيل بمفردها لا تستطيع المضي قدمًا في هذه الحرب.