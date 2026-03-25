القيادة المركزية: إعلان الحرس الثوري استهداف طائرة مقاتلة أمريكية غير صحيح

نفت القيادة المركزية الأمريكية، ما أعلنه الحرس الثوري من استهداف طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف/إيه-18 فوق تشابهار باستخدام أنظمة دفاع جوي متطورة جديدة.

وقالت القيادة المركزية، عبر حسابها على منصة إكس، مساء الأربعاء، إنه لم يتم إسقاط أي طائرة مقاتلة أمريكية بواسطة إيران.

🚫FALSE: The Islamic Revolutionary Guard Corps announced a U.S. F/A-18 fighter was struck over Chabahar using new advanced air defense systems.



✅TRUE: No U.S. fighter aircraft have been shot down by Iran. pic.twitter.com/I25QFjYo0l — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 25, 2026

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن الدفاعات الجوية الإيرانية أصابت مقاتلة أمريكية من طراز إف 18.

وجاء في البيان: «أُصيبت مقاتلة من طراز F-18 تابعة للجيش الأمريكي المعتدي، عصر اليوم، في أجواء جابهار، إصابة دقيقة بصواريخ منظومة الدفاع الجوي المتطورة الحديثة التابعة للقوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية، وذلك تحت قيادة شبكة الدفاع الجوي المتكاملة في البلاد، ما أدى إلى سقوطها في المحيط الهندي".

وأضاف أن هذه العملية تُعد رابع عملية إسقاط ناجحة لمقاتلات استراتيجية تابعة للجيش الأمريكي والصهيوني المعتدي، بواسطة منظومات الدفاع الجوي الإيرانية الحديثة والمصنعة محليا بالكامل.

يأتي هذا الإعلان في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم السادس والعشرين على التوالي.