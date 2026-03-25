 البيت الأبيض: ترامب سيوجه ضربة أقوى لإيران إذا لم تتقبل الهزيمة
الأربعاء 25 مارس 2026 8:59 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

البيت الأبيض: ترامب سيوجه ضربة أقوى لإيران إذا لم تتقبل الهزيمة

وكالات
نشر في: الأربعاء 25 مارس 2026 - 8:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 مارس 2026 - 8:31 م

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوجه ضربة أقوى لإيران إذا لم تتقبل حقيقة هزيمتها.

وأضافت ليفيت، خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "الرئيس يفضل السلام دائماً. لا حاجة لمزيد من التصعيد والدمار. ولكن إذا فشلت إيران في تقبُل واقع اللحظة الراهنة، وإذا فشلت في فهم أنها هُزمت عسكرياً وستستمر في الهزيمة، فسيضمن الرئيس ترامب توجيه ضربة أقوى لها من أي وقت مضى"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وتابعت: الرئيس ترامب لا يخدع، وهو مستعد لإطلاق ضربة أقوى بكثير لإيران. يجب ألا تُخطئ إيران في حساباتها مرة أخرى. لقد كلفها خطأها الأخير قيادتها العليا، وبحريتها، وقواتها الجوية، ونظام دفاعها الجوي.

ومضت تقول: أي عنف يتجاوز هذه المرحلة سيكون بسبب رفض النظام الإيراني فهم هزيمته بالفعل، ورفضه التوصل إلى اتفاق.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك