جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة الغربية بينهم صحفي وفتاة

قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، 40 مواطنًا على الأقل من الضفة، بما فيها القدس.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أنّ من بين المعتقلين صحفياً من رام الله، وفتاةً من الخليل، إلى جانب عدد من الأسرى المحررين، فيما توزعت عمليات الاعتقال على محافظات نابلس، والخليل، وطوباس، وطولكرم، ورام الله، وقلقيلية.

وأشار النادي إلى أنّ الاحتلال يواصل التصعيد في عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني بوتيرة متسارعة مع بداية العام الجاري، وبشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة، مستهدفاً مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، في إطار عمليات انتقام جماعي.

وفي سياقٍ متصل، أكّد نادي الأسير أنّ النساء يتعرّضن لاستهدافٍ ممنهج عبر حملات الاعتقال المتواصلة، بما في ذلك الاعتقال كرهائن، والاقتحامات الليلية، وأساليب التحقيق القاسية، في إطار تصعيدٍ خطير يُستخدم فيه اعتقال النساء كأداة للضغط والعقاب الجماعي.

ويُذكر أنّ سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال اليومية بحق المواطنين، والتي تُعد من أبرز السياسات الثابتة والممنهجة، حيث تجاوز عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية أكثر من 22 ألف حالة منذ بدء حرب الإبادة.



