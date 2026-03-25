هيئة محلفين في نيو مكسيكو: «ميتا» انتهكت قانون حماية المستهلك في محاكمة بشأن سلامة الأطفال

وجدت هيئة محلفين في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية اليوم الثلاثاء أن مجموعة وسائل التواصل الاجتماعي "ميتا" تضر بالصحة العقلية للأطفال وتنتهك قانون حماية المستهلك بالولاية.

ويأتي هذا القرار التاريخي بعد محاكمة استمرت قرابة سبعة أسابيع. وانحاز المحلفون إلى جانب المدعين العامين الذين جادلوا بأن شركة "ميتا" التي تمتلك "إنستجرام" و"فيسبوك" و"واتساب" أعطت الأولوية للأرباح على السلامة. وقررت هيئة المحلفين أن شركة "ميتا" انتهكت أجزاء من قانون الممارسات غير العادلة بالولاية فيما يتعلق باتهامات بأن الشركة أخفت ما كانت تعرفه عن مخاطر الاستغلال الجنسي للأطفال على منصاتها وتأثيراتها على الصحة العقلية للأطفال.

ووافقت هيئة المحلفين على الادعاءات بأن "ميتا" قدمت بيانات كاذبة أو مضللة ووافقت أيضًا على أن "ميتا" شاركت في ممارسات تجارية "عديمة الضمير" استغلت بشكل غير عادل نقاط ضعف الأطفال وقلة خبرتهم.

ووجد المحلفون أن هناك آلاف الانتهاكات، كل منها يحسب بشكل منفصل لتبلغ العقوبة 375 مليون دولار.