ارتفاع مخزون النفط في أمريكا بأكثر من التوقعات

سجل مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفاعا بأكثر كثيرا من التوقعات خلال الأسبوع الماضي؛ وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة اليوم الأربعاء.

وذكرت الإدارة أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 20 مارس الحالي بمقدار 6.9 مليون برميل، بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق بمقدار 6.2 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المخزون بمقدار 500 ألف برميل فقط.

وفي ظل هذا الارتفاع أصبح إجمالي المخزون الأمريكي من النفط الخام 456.2 مليون برميل، أي أعلى بنسبة 1.0% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وذكرت الإدارة أن مخزون المكررات النفطية، التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار)، ارتفع بمقدار 3 ملايين برميل، ليظل أقل بنسبة 0.4% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

في المقابل، تراجع مخزون البنزين بمقدار 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لكنه ما زال أعلى بنسبة 3% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.