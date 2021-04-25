بيراميدز يمنح فرصة المشاركة للبدلاء أمام نامونجو بالكونفدرالية

يمنح الجهاز الفني لفريق بيراميدز، بقيادة اروابارينا، اللاعبين البدلاء فرصة المشاركة أمام نامونجو التنزاني، في المباراة المقرر إقامتها الاربعاء المقبل، على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدوري المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وضمن بيراميدز التأهل إلى الدور الربع النهائي بعدما فاز على نكانا الزامبي بهدف دون رد ووصل للنقطة التاسعة وضمن التأهل كثاني المجموعة.

ويرغب الجهاز الفنى لبيراميدز في منح عدد من اللاعبين الأساسيين راحة من المشاركة أمام نامونجو، نظرًا لكونها مباراة "تحصيل حاصل" واستغلالها لإراحة عدد من اللاعبين الذين يُعانون من ضغط المباريات فى الفترة الأخيرة.

كما يسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين قبل مواجهة الزمالك المرتقبة والمقرر لها الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري.