رئيس إقليم كردستان: مستعدون لعلاج مصابي حادث مستشفى ابن الخطيب

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني ، اليوم الأحد، عن استعداده لتقديم المساعدة إلى المصابين في حادث مستشفى ابن الخطيب وعلاجهم في مستشفيات الإقليم.



شهد مستشفى ابن الخطيب المخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا جنوب شرقي بغداد، اندلاع حريق في أحد طوابقه أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 32 آخرين.



وقال بارزاني ، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، "لقد هزنا جميعا حادث الحريق المؤلم والصادم الذي وقع الليلة الماضية في مستشفى ابن الخطيب الخاص بمرضى كورونا في بغداد والذي أدى إلى وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص".



وأضاف رئيس إقليم كردستان " أتقدم بتعازي القلبية العميقة لعوائل وذوي الضحايا وكل الشعب العراقي وأتعاطف معهم وأشاركهم أحزانهم، وأدعو الله جل وعلا أن يتغمد أرواح الضحايا برحمته وعطفه وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.