 وزير خارجية بريطانيا: المملكة المتحدة تنسق من أجل إجلاء رعاياها من السودان - بوابة الشروق
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وزير خارجية بريطانيا: المملكة المتحدة تنسق من أجل إجلاء رعاياها من السودان

لندن - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 10:08 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 10:08 ص
أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المتحدة تنسق من أجل إجلاء الرعايا البريطانيين من السودان.

وقال كليفرلي -حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- "لقد بدأنا في الاتصال بالرعايا مباشرة وتوفير طرق للخروج من البلاد"، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقال بيان تم نشره على موقع وزارة الخارجية البريطانية على الإنترنت "من المقرر أن تغادر الرحلات العسكرية البريطانية من مطار خارج الخرطوم بدعم من دبلوماسيين كبار من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الرحلات الجوية ستكون مفتوحة لمن يحملون جوازات سفر بريطانية وستعطى الأولوية للمجموعات العائلية التي لديها أطفال أو كبار سن أو الأفراد الذين يعانون من مشاكل صحية.

وأوضحت الوزارة أنه "في هذه المرحلة سنتصل بالمستحقين للإجلاء مباشرة ويجب على الرعايا البريطانيين ألا يتوجهوا إلى المطار إلا إذا تم استدعائهم"، مشيرة إلى أن الوضع لايزال متقلبا وقد تتغير القدرات على إجراء عمليات الإجلاء في غضون مهلة قصيرة.

وتابعت الوزارة "نحن نعمل مع شركاء دوليين لترتيب هذه المغادرة ونشكرهم على تعاونهم .. ونعمل أيضا على خيارات أخرى محتملة لمساعدة الرعايا البريطانيين على مغادرة السودان، بما في ذلك توفير نقاط خروج أخرى".

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