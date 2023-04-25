مدرب مانشستر يونايتد يكشف موقف فاران من المشاركة في نهائي كأس الاتحاد

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كشف الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن موقف المدافع الفرنسي رافاييل فاران من المشاركة في المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأصيب فاران في كاحل القدم في وقت سابق، والتي كان من التوقع أن تبعده الإصابة عن المتبقي من الموسم الجاري في مختلف البطولات.

وقال تين هاج في تصريحات لـ صحيفة «توك سبورت» البريطانية: «بالنسبة لنهائي الكأس، نعم فاران يمكنه العودة والمشاركة في المباراة».

ومن المقرر أن يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي، في المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي ستقام على ملعب ويمبلي يوم 3 يونيو القادم.